Усик обвинил Фьюри в предательстве фанатам: горячее заявление боксера

Украинец считает, что Тайсон отбирает у болельщиков самый лучший боксерский бой. Впрочем, Александр не разочарован желанием Фьюри сразиться с Джошуа.

Александр Усик в августе победил во втором подряд бою Энтони Джошуа. Украинский боксер второй раз подряд одолел AJ и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После поединка боксерское сообщество начало обсуждение возможного боя за абсолюта с владеющим поясом WBC Тайсоном Фьюри. Впрочем, соперники больше обмениваются словами в СМИ, а до боя еще очень далеки.

Александр не планирует выходить на ринг в этом году, тогда как Тайсон намерен боксировать именно в 2022 году. Украинец считает, что "Цыганский король" срывает самый ожидаемый бой.

У меня нет особых чувств по поводу боя Фьюри. Мне совершенно безразлично, хочет ли Фьюри с кем-нибудь биться. Моя команда работает над тем, чтобы вернуть меня в ринг. И я совсем не взбешен. Большая проблема в том, что Тайсон Фьюри не дает фанатам увидеть один из лучших боев в истории бокса. Это его вина, не моя. Тайсон Фьюри может сразиться с кем угодно. С точки зрения спортивного мастерства, конечно, это некорректно,

– отметил Усик.

Оппонентом Тайсона, вероятнее всего, будет британец Энтони Джошуа, который как раз дважды уступил украинцу. AJ должен стать претендентом на пояс WBC, бой пройдет в декабре.

Усик против Фьюри: