"Тайсон Фьюри, ты алкоголик": горячее заявление от Александра Усика

Украинский боксер вступил в словесную перепалку с "Цыганским королем". Александр намекнул, что у Фьюри есть проблемы с употреблением спиртного.

Два месяца назад Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Ожидалось, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой пока откладывается.

Тем временем боксеры обмениваются словесными выпадами друг на друга. Особенно активен в этом Тайсон, угрожающий Усику и бросающий в его адрес оскорбительные слова.

Впрочем, и украинец решил ответить Фьюри. Во время одной из тренировок Александр назвал Тайсона "алкоголиком".

Тайсон Фьюри, ты borracho. Это значит человек, употребляющий алкоголь. Алкоголик. Тайсон Фьюри, ты borracho. Это будет легкая победа,

– заявил Усик.

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Чисора вместо Усика: