"Тайсон Фьюри, ты алкоголик": горячее заявление от Александра Усика
Источник:ESNEWS
Украинский боксер вступил в словесную перепалку с "Цыганским королем". Александр намекнул, что у Фьюри есть проблемы с употреблением спиртного.
Два месяца назад Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Ожидалось, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой пока откладывается.
Тем временем боксеры обмениваются словесными выпадами друг на друга. Особенно активен в этом Тайсон, угрожающий Усику и бросающий в его адрес оскорбительные слова.
Впрочем, и украинец решил ответить Фьюри. Во время одной из тренировок Александр назвал Тайсона "алкоголиком".
Тайсон Фьюри, ты borracho. Это значит человек, употребляющий алкоголь. Алкоголик. Тайсон Фьюри, ты borracho. Это будет легкая победа,
– заявил Усик.
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Чисора вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сражаться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора имеет неприятную статистику боев с украинцами. В 2012 году Дерека одолел Владимир Кличко, а в 2020-м британец проиграл Александру Усику.
- После этого британец еще дважды проиграл Джозефу Паркеру, пока в июле этого года не одолел Кубрата Пулева.