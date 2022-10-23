Два місяці тому Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Усик звинуватив Ф'юрі у зраді фанатам: гаряча заява боксера
Очікувалось, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій поки відкладається.
Тим часом боксери обмінюються словесними випадами один на одного. Особливо активний у цьому Тайсон, який погрожує Усику та кидає на його адресу образливі слова.
Втім і українець вирішив відповісти Ф'юрі. Під час одного з тренувань Олександр назвав Тайсона "алкоголіком".
Тайсон Ф’юрі, ти borracho. Це значить людина, яка вживає алкоголь. Алкоголік. Тайсон Ф’юрі, ти borracho. Це буде легка перемога,
– заявив Усик.
Читайте також Трилогія з Чісорою: Ф'юрі може побитись із Усиком, але за однієї умови
Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудя Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора ж має неприємну статистику боїв з українцями. У 2012 році Дерека здолав Володимир Кличко, а у 2020-му британець програв Олександру Усику.
- Після цього британець ще двічі програв Джозефу Паркеру, поки у липні цього року не здолав Кубрата Пулєва.