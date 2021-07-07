Придется побить Антона дважды, – Усик и Джошуа проведут 2 боя

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа практически договорились о поединке за титулы WBA, WBO, IBF. Боксерам, скорее всего, придется провести два поединка.

Красюк: Вопрос реванша стоит очень остро

Александр Красюк, промоутер Усика, заявил, что Энтони Джошуа требовал включить в контракт на бой опцию реванша.

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В контракте на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, потому что он является чемпионом по трем версиям. Для него это было основным условием сделки. Возможно, это связано с опытом дебюта на американском рынке в поединке с Энди Руисом-младшим,

– сказал Красюк.

Как известно, летом 2019 года Джошуа сенсационно проиграл Руису и потерял свои титулы. Это было первое поражение британца на профессиональном ринге.

Если Усик победит Джошуа в первом поединке, то боксерам придется провести реванш. Красюк заявил, что Усик готов избить Джошуа дважды.

"Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Думаю, что мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик – Джошуа подряд. Когда Усик услышал об этом условии, то у него настроение точно не испортилось. Он сказал: "Придется побить Антона дважды", – рассказал промоутер.

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