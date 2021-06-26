Дата боя Усика и Джошуа – 25 сентября

Британский промоутер Эдди Хирн поделился подробностями организации боя Усика с Джошуа. Он объявил, что бой состоится 25 сентября.

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Не хочу сейчас говорить, что мы сделаем официальное заявление в течение двух недель. Вам это все уже надоело. Дата боя Усика и Джошуа – 25 сентября,

– лаконично сказал Хирн.

Детали боя