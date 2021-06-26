Дата боя Усика и Джошуа – 25 сентября
Британский промоутер Эдди Хирн поделился подробностями организации боя Усика с Джошуа. Он объявил, что бой состоится 25 сентября.
К теме Ждем официального объявления, – Усик о бое с Джошуа
Не хочу сейчас говорить, что мы сделаем официальное заявление в течение двух недель. Вам это все уже надоело. Дата боя Усика и Джошуа – 25 сентября,
– лаконично сказал Хирн.
Детали боя
- Бой Усик – Джошуа пройдет в Лондоне. Поединок примет "Уэмбли" или стадион футбольного клуба "Тоттенхэм".
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В предыдущем бою Усик одолел Дерека Чисору. А Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева. Оба боксера – олимпийские чемпионы 2012 года.