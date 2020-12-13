Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал победу Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) над Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО).

После боя на "Уэмбли Арене" чемпион WBC Тайсон Фьюри бросил вызов чемпиону Энтони Энтони Джошуа в твиттере.

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"Энтони Джошуа, ты об**рался в прямом эфире. Я хочу бой с тобой. Хочу драться с тобой в следующем бою. Нокаутирую тебя за три раунда", – сказал Фьюри.

К слову. Следующий бой Энтони Джошуа обязан провести против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO.

Реакция промоутеров

Глава Top Rank Боб Арум отреагировал на победу Энтони Джошуа:

Похоже, все готово для большого чемпионского боя в супертяжелом весе со времен Али – Фрейзер в 1971 году. Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону. В понедельник мы в Top Rank начнем работать над организацией этого поединка,

– написал Арум.

После боя промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Энтони Джошуа, также сообщил о намерении организовать бой своего подопечного с Фьюри.

"Мы знаем, что должны делать. И мы знаем, чего хотим. Начиная с завтрашнего дня, мы будем договариваться с Тайсоном Фьюри и заставим его выйти на бой с Энтони Джошуа", – сказал Хирн.