Глава "K2 Promotions" Олександр Красюк заявив, коли прихильники боксу зможуть побачити спекотний двобій Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Українець зможе вийти на ринг проти британця вже наступного 2021-го року.

Промоутер Олександр Красюк заявив, що він серйозно налаштований організувати бій вже у квітні або травні 2021-го року. Про це повідомляє SkySports.

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Відповідь промоутера

"Мій план – влаштувати бій Джошуа з Усиком в квітні або травні 2021 року. WBO має вплив, щоб змусити чемпіона провести обов'язковий захист. Попри те, що всі хочуть побачити поєдинок Джошуа – Ф'юрі, я не думаю, що він відбудеться найближчим часом", – сказав Красюк.

Він зізнався, що поки не обговорював з українцем бій Джошуа з Пулєвим. Але визнав, що британець виглядав на ринзі більш ніж переконливо.

Бій Джошуа – Пулєв закінчився у 9 раунді. Джошуа відправив опонента в нокдаун, а після поновлення бою нокаутував його.

Ентоні зобов'язаний провести наступний бій з українцем. Усик – обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO.

Сам британець хоче вийти на ринг з Тайсоном Ф'юрі, тому його команда попросила Олександра відтермінувати бій. Усик дав позитивну відповідь. Але тепер українець наполягає, що повинен провести титульний бій. Якщо Джошуа відмовиться від поєдинку, то титул WBO може стати вакантним.

​Між Красюком та Усик конфлікт

Усик розкритикував роботу Красюка перед боєм з Дереком Чісора. Британець повинен був боксувати в більш жорстких рукавицях, що не сподобалось українцю.

Боксер може покинути "K2 Promotions". Українець заявив, що хоче йти своїм шляхом, а не розвивати чужу компанію. Усик не виключає, якщо К2 запропонує йому кращі умови, то не виключено, що продовжить співпрацю з нею.