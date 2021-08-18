Усик – Джошуа: эффектный промо-ролик долгожданного боя

В Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" состоится бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя, который на своей странице в Инстаграме опубликовал британский боксер.

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Усик – Джошуа: коротко о бое

Боксеры долго не могли договориться о поединке. Официально стороны ударили по рукам 20 июля. Встреча состоится в Великобритании 25 сентября.

Джошуа попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.

Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. Интересно, что в случае поражения украинец не сможет вновь выйти на ринг против британца. В соглашении поединка предусмотрен реванш для Джошуа, а вот у Усика не будет второго шанса побить Джошуа.