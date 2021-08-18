По словам британского спортсмена, Джошуа не должен испытать проблем, только если не будет затягивать поединок в поздние раунды.

К слову Промоутер Красюк рассказал о преимуществах Усика над Джошуа

"Сомневаюсь, что Усик сможет создать проблемы Джошуа. Если Джошуа решит провести боксерский поединок, просто работая джебом и набирая очки, то тогда у него возникнут проблемы. Но он не настолько глуп, чтобы это делать. Джошуа будет использовать свой прекрасный джеб, преимущество в росте, размахе рук, габаритах, весе и ударной мощи. В комплексе Джошуа лучше и сильнее Усика. Это будет очень сокрушительно", – сказал он.

Хэй также не исключил, что Александр Усик проиграет досрочно.

Джошуа будет попадать по Усику сериями. Может быть, Энтони и не будет доносить эти двоечки, но он встретит Усика левым кроссом или джебом и либо упустит его, либо отправит в нокаут,

– подытожил Хэй.

Усик – Джошуа: коротко о бое