Усик сравнил себя с белым кроликом: интересная аргументация боксера

Александр Усик в скором времени выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Украинец будет впервые защищать свои титулы, которые он отобрал у британца в сентябре 2021 года.

Усик: Кто не соревнуется – тот не живет

В канун реванша состоялась пресс-конференция с участием Александра и Энтони. Украинец поделился интересным высказыванием: "Мы рождены для того, чтобы соревноваться за жизнь или за пояса, или просто за что-то. Кто этого не делает по жизни, тот не живет. Вся наша жизнь, это соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соперничаем".

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Впоследствии журналисты попросили его объяснить эту фразу, на что он ответил:

Немножко не могу – это много. Смотрите, я объясню. Солнце поднимается – поднимаемся мы. Косуля бежит – за ней бежит тигр, для того чтобы жить, ей нужно убежать от него. Чтобы жить ему, ему нужно поймать и съесть ее. Кто не соревнуется – тот не живет. Я тигр? Я – белый кролик.

Украинец пришел на пресс-конференцию с Джошуа в образе казака. Свой яркий выход боксер продумал до деталей: отпустил усы и оставил казацкую селедку.

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