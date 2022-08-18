Усик: Хто не змагається – той не живе
Напередодні реваншу відбулася пресконференція за участі Олександра та Ентоні. Українець поділився цікавим висловлюванням: "Ми народжені для того, щоб змагатися за життя чи за пояси, чи просто за щось. Хто цього не робить по життю, той не живе. Все наше життя, то є змагання за щось, за когось. От ми і змагаємося".
Варте уваги Народ мій дає мені мотивацію, – Усик прокоментував свій патріотичний образ на пресконференції
Згодом журналісти попросили його пояснити цю фразу, на що він відповів:
Трішки не можу – це багато. Дивіться, я поясню. Сонце підіймається – підіймаємося ми. Косуля біжить – за нею біжить тигр, для того, щоб жити, їй потрібно втікти від нього. Зоб жити йому, йому треба піймати й з’їсти її. Хто не змагається – той не живе. Я тигр? Я – білий кролик.
Українець прийшов на пресконференцію з Джошуа в образі козака. Свій яскравий вихід боксер продумав до деталей: відпустив вуса та залишив козацький оселедець.
Після дуелі поглядів з британським боксером, Усик виконав воєнний хіт – "Ой, у лузі червона калина".
Усик – Джошуа: головне про бій віповідь
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Бій прийматиме Джидда, Саудівська Аравія.
- Український чемпіон вирішив зробити подарунок для своїх земляків та викупив за власні кошти права на трансляцію реваншу. Тож українці зможуть безплатно подивитися бій-відповідь. Хто транслюватиме поєдинок Усик – Джошуа читайте за посиланням.
- Початок трансляції запланований на 22:00, проте сам бій почнеться не раніше 23:00.
- Сам же боксер розповів, що українцям є куди витрачати зараз кошти. Для нього надзвичайно важливо, аби його земляки мали змогу подивитися поєдинок.