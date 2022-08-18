Усик: Хто не змагається – той не живе

Напередодні реваншу відбулася пресконференція за участі Олександра та Ентоні. Українець поділився цікавим висловлюванням: "Ми народжені для того, щоб змагатися за життя чи за пояси, чи просто за щось. Хто цього не робить по життю, той не живе. Все наше життя, то є змагання за щось, за когось. От ми і змагаємося".

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Згодом журналісти попросили його пояснити цю фразу, на що він відповів:

Трішки не можу – це багато. Дивіться, я поясню. Сонце підіймається – підіймаємося ми. Косуля біжить – за нею біжить тигр, для того, щоб жити, їй потрібно втікти від нього. Зоб жити йому, йому треба піймати й з’їсти її. Хто не змагається – той не живе. Я тигр? Я – білий кролик.

Українець прийшов на пресконференцію з Джошуа в образі козака. Свій яскравий вихід боксер продумав до деталей: відпустив вуса та залишив козацький оселедець.

Після дуелі поглядів з британським боксером, Усик виконав воєнний хіт – "Ой, у лузі червона калина".

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