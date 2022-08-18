Усик: Кто не соревнуется – тот не живет
В канун реванша состоялась пресс-конференция с участием Александра и Энтони. Украинец поделился интересным высказыванием: "Мы рождены для того, чтобы соревноваться за жизнь или за пояса, или просто за что-то. Кто этого не делает по жизни, тот не живет. Вся наша жизнь, это соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соперничаем".
Стоит внимания Народ мой дает мне мотивацию, – Усик прокомментировал свой патриотический образ
Впоследствии журналисты попросили его объяснить эту фразу, на что он ответил:
Немножко не могу – это много. Смотрите, я объясню. Солнце поднимается – поднимаемся мы. Косуля бежит – за ней бежит тигр, для того чтобы жить, ей нужно убежать от него. Чтобы жить ему, ему нужно поймать и съесть ее. Кто не соревнуется – тот не живет. Я тигр? Я – белый кролик.
Украинец пришел на пресс-конференцию с Джошуа в образе казака. Свой яркий выход боксер продумал до деталей: отпустил усы и оставил казацкую селедку.
После дуэли взглядов с британским боксером Усик исполнил военный хит – "Ой, в лугу красная калина".
Усик – Джошуа: главное о бое-ответе
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Бой будет принимать Джидда, Саудовская Аравия.
- Украинский чемпион решил сделать подарок своим землякам и выкупил за собственные средства права на трансляцию реванша. Так что украинцы смогут бесплатно посмотреть бой-ответ. Кто будет транслировать поединок Усик – Джошуа читайте по ссылке.
- Начало трансляции запланировано на 22:00, однако само сражение начнется не ранее 23:00.
- Сам же боксер рассказал, что украинцам есть куда тратить сейчас деньги. Для него чрезвычайно важно, чтобы его земляки могли посмотреть поединок.