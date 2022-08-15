Совсем скоро Александр Усик вернется в ринг. Украинец на время приостановил подготовку к бою с Энтони Джошуа из-за войны против России.

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После полномасштабного вторжения армии оккупанта Усик вернулся в Украину и вступил в ряды терробороны Киева. А уже через месяц, 22 марта, боксер уехал из страны для подготовки к бою с AJ.

Вместе с Александром покинули Украину и дети спортсмена, а также жена Екатерина. Девушка рассказала, почему Александр решил уехать из страны во время войны.

У него трое детей, колоссальная ответственность. Надо помогать стране и как-то жить. А если бы он остался, у него бы забрали все пояса. Он не просто так уехал, ему дали две недели. Либо он остается, либо отдает пояса. А Украине нужны большие победы и большие люди,

– рассказала Екатерина.

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Поединок украинца намечен на 20 августа. Напомним, что жители Украины смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше против Джошуа: