Уже в конце этой недели Александр Усик проведет свое первое сражение с начала полномасштабной войны против России. Спортсмен служил в рядах теробороны в марте, но затем решил возобновить карьеру и согласиться на бой-реванш против Энтони Джошуа.
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После 24 февраля активно в СМИ начала появляться и жена боксера Екатерина. Девушка постоянно осуждает действия оккупантов, призывает мир к помощи Украине и ставит на место ватное население россии.
"В том числе Екатерина не боится называть Крым украинским, хотя там у нее есть родственники и недвижимость. До полномасштабного вторжения рашистов она и сам Александр избегали вопросов о принадлежности полуострова к Украине. Теперь же девушка объяснила, почему боксер так себя вел.
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8 лет моему мужчине выносят мозг: «Саша, чей Крым?» Если бы у меня там не было родственников, если бы я до 2017 года там не жила, я бы сказала, что Крым – это Украина. Он реально Украина! Я понимала, что я туда не вернусь, пока он не вернется в Украину.
Я бы сказала, что он Украина всех родственников забрала, но мои родители там живут и они не хотят никуда переезжать, даже сейчас. Я маме говорю, пока это все не кончится, я вас туда не пущу».
Все эти 8 лет это вопрос, чей Крым. Он бы может и сказал, но Сашу, когда он был в Киеве, набрали какие-то люди, они говорят: "Саша, если ты скажешь, что Крым украинский, мы знаем, где живет твоя жена. Мы зайдем и обязательно что-нибудь у нее найдем". Мы сейчас видим, как Россия вообще все ведет. Я понимаю, что они у меня что-нибудь нашли бы,
- рассказывает Екатерина Усик.
Напомним, что поединок с Джошуа пройдет уже 20 августа, украинцы смогут посмотреть его бесплатно. Предлагаем узнать, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидда. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.