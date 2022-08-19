"Ярость на Красном море": промоутер Усика объяснил откуда произошло название реванша с Джошуа

В субботу, 20 августа, состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Для украинского это будет первая защита титулов WBA, WBO и IBF.

Rage on The Red Sea

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, откуда произошло название реванша из Джошуа – Rage on The Red Sea.

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"Rage on The Red Sea переводится как "Ярость на Красном море". Признаюсь честно, когда мы приехали на пресс-конференцию, сами познакомились с названием. Ну, чуть раньше, когда утверждали макеты постеров.

Это организаторы решили, потому что Джидда находится на Красном море. Мы можем глянуть в окошко нашей гостиницы и посмотреть на прекрасный вид моря", – сказал Красюк.

Также промоутер объяснил значение в выражении слова "ярость".

А почему "ярость"? Ну, не такой он и яростный этот Джошуа. Видились с ним, пообщались немного. Может, ярость действительно происходит от Усика? А может, соединение Усика и Джошуа должно вызывать ярость? Неясно. Но сам факт – хорошее название,

– преодолевал специалист.

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