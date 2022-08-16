О реванше Усик – Джошуа боксеры договорились еще после их боя 25 сентября 2021 года в Лондоне. Это сражение должно было состояться в апреле или мае 2022 года. Но война, которую россия начала против Украины, изменила все планы. Усик тогда хоть и находился за границей, но сразу вернулся в Киев, где вступил в ряды теробороны. А теперь собирает деньги для ВСУ – один миллион долларов на автомобили для защитников.

К теме Усика шантажировали его женщиной из-за вопроса о Крыме: дикое признание жены

Когда началась война, Усик не планировал проводить бой против Джошуа. Поэтому у него могли забрать его чемпионские пояса. Но военные, которых боксер посещал в госпитале, уговорили его провести этот бой. Ведь таким образом к Украине может быть приковано еще большее внимание.

И пока Усик готовится к бою, который состоится 20 августа в городе Джидде, он получает немало слов поддержки. В том числе, от президента Украины Владимира Зеленского. По словам Усика, он планирует пообщаться с ним еще перед поединком против Джошуа.

Также ему немало пишут сообщения и защитники Украины.

"Я их получаю каждый день. От ребят, которые на передовой, от солдат ВСУ, от теробороны. Я постоянно общаюсь со своими знакомыми и друзьями, которые находятся на защите нашей страны. Я каждый день получаю сообщения, пожелания, слова поддержки", – рассказал Усик.

Бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 20 августа. В Украине его покажут бесплатно как по телевидению, так и по онлайн. В этом материале подробнее расписано, где смотреть бой Усик – Джошуа 2 онлайн.