Усик: Там було видно моє відображення

Олександр Усик показав на вагах 100, 1 кілограми. Натомість Джошуа був важчим на 10 кілограмів – 110,9. Після зважування боксери зустрілись поглядами, яку Ентоні програв. Він першим сказав щось українцю та відвів погляд.

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Після чого боксери відповіли на декілька останніх запитань напередодні реваншу. Усик не був багатослівним та доволі закрито давав відповіді.

Спершу Олександр прокоментував свою фінальну вагу перед боєм, яка є значно меншою за суперника. Хоча у ЗМІ поширювалась інформація, що начебто із попередньою зустріччю з Джошуа наш козак набрав 15 кілограмів. Але виявилось, що ці чутки були неправдою.

А бачите, не завжди сподівання стають реальністю,

– розповів Усик про свою вагу.

Чемпіон світу прокоментував затяжну дуель поглядів, у якій він здобув маленьку перемогу. Усик додав, що в очах Джошуа побачив своє відображення. Однак не став зухвало відповідати, чи було у цьому відображенні картина, як він йде з рингу з поясами. Олександр запевнив, що все дізнаємось вже 20 серпня.

Фінальний меседж від Усика був коротким, але зі словами подяки.

Дякую всім! З Богом!,

– сказав український боксер.

Цікаво, що на зважування Усик прийшов в українському патріотичному одязі – вишиванці та червоних штанах (шароварах). Доповнював цей образ козацький чуб та вуса.