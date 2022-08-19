Команда Джошуа подала протест на назначение украинского судьи Фесечко на реванш с Усиком

В субботу, 20 августа, состоится реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеров еще ожидает церемония взвешивания и последняя дуэль взглядов.

Красюк: Счет Фесечка больше всего отражал то, что происходило

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, что команда Энтони Джошуа подала протест на назначение украинского судьи Виктора Фесечко на реванш. Отметим, что украинец работал на первой встрече боксеров в сентябре.

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Там формулировка была: "Его счет в первом поединке вызвал больше всего вопросов". Один посчитал 115-113, второй – 116-112, Фесечко – 117-112. То есть, у него якобы был самый большой счет для Усика. Да, это имело место,

– заметил специалист.

Промоутер объяснил, почему команда Усика не может сделать то же самое – убрать британского рефери.

"Мы же договаривались с Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Надо здесь различать.

Но аргументы железные – вот, пожалуйста, вам независимый счет в прямой эфир от Sky Sports, DAZN, от других сайтов. Альтернативные решения – либо 116, либо 117. В конце оказалось, что счет Фесечка больше всего отражал происходящее", – сказал Красюк.

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