Красюк: Рахунок Фесечка найбільше відображав те, що відбувалося

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що команда Ентоні Джошуа подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш. Зазначимо, що українець працював під час першої зустрічі боксерів у вересні.

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Там формулювання було: "Його рахунок у першому поєдинку викликав найбільше запитань". Один порахував 115-113, другий - 116-112, Фесечко - 117-112. Тобто, у нього нібито був найбільший рахунок для Усика. Так, це мало місце,

– зауважив фахівець.

Промоутер пояснив, чому команда Усика не може зроби теж саме – прибрати британського рефері.

"Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Треба тут розрізняти.

Але аргументи залізні - от, будь ласка, вам незалежний рахунок в прямий ефір від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117. У кінці виявилося, що рахунок Фесечка найбільше відображав те, що відбувалося", – сказав Красюк.

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