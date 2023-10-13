Найгучніший момент бою був у 5-му раунді, коли Дюбуа пробив нижче поясу Усику. Олександр від удару впав на канвас, а на його обличчі було чітко видно, як йому боляче. Суддя призупинив бій, давши українцю час на відновлення після болючого удару.

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Дюбуа повинен прийняти поразку

Після чого поєдинок продовжився, але стиль ведення бою Усика став динамічнішим та агресивнішим. Але зі сторони українця все було за правилами. Що вилилось у падіння Даніела у 8-му раунді. Вже у наступному раунді британець знову побував на настилі рингу.

Вже після другого падіння рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Усика. Це рішення неабияк не сподобалось Дюбуа та його команді, яка згодом подала апеляцію на підсумковий результат.

У команді британця були впевнені, що Усик просто симулював біль та взагалі удару нижче поясу у 5-му раунді не було.

Лише тепер цю апеляцію Даніела було розглянуто та винесено фінальне рішення. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) детально переглянула апеляцію британця та у підсумку відхилила її. Результат бою залишився незмінним – перемога Усика нокаутом.

За правилами WBA, лише суддя у ринзі має право вирішувати, чи може продовжувати бій боксер, який побував на настилі рингу під час поєдинку.

Відзначимо, що вже офіційно повідомили, що наступний бій Усик проведе проти Тайсона Ф'юрі, який усіляко намагався уникнути поєдинку проти українця. Британець є володарем поясу WBC, якого так бракує Олександру для звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ймовірно, що дата бою буде відома після поєдинку "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня. Усик планує бути поруч із рингом у цій зустрічі.