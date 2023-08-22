Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинский боксер Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса в бою против британца Даниэля Дубюа. Бой состоится в субботу, 26 августа. Онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа доступна на сайте 24 канала.

Александр Усик владеет чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Его соперник Даниэль Дюбуа владеет титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA, потому и стал официальным претендентом на бой с украинцем.

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Бой Усик – Дюбуа решили провести во Вроцлаве на Tarczyński Arena 26 августа. В этот вечер во Вроцлаве состоится грандиозное боксерское шоу, где главным поединком и станет противостояние Усика и Дюбуа. А уже 9 сентября на этом стадионе свой матч проведет футбольная сборная Украины, которая сыграет против Англии.

Официальная трансляция боя Усик – Дюбуа в Украине будет доступна на платформе Megogo. Однако смотреть онлайн бой Усик – Дюбуа можно будет только подписчикам при подключении подписки "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт".

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Она будет доступна в этой новости в день поединка. Также на сайте будет опубликован результат противостояния и видео лучших моментов боя Усик – Дюбуа.