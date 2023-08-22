Компания K2 Promotions подготовила болельщикам бокса насыщенную программу из 13 поединков. 24 Канал предлагает ознакомиться с полным перечнем увлекательных боев.

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Кто будет драться в андеркарде шоу Усик – Дюбуа

Поединок обладателя титулов IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и "регулярного" чемпиона WBA Даниэля Дюбуа возглавит программу вечера бокса во Вроцлаве. Однако нас ждут еще три чемпионских боя и другие интересные поединки в андеркарде.

Чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула против шведского боксера Энтони Игит. Соперники хорошо знакомы друг другу, ведь встречались в 1/8 финала Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда победу праздновал "Украинский танк".

Не менее интересным должен стать поединок чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова и обладателя титула WBC Silver Хамзы Шираза. На кону поединка будут стоять два чемпионских пояса.

Непобежденный украинский боксер Даниэль Лапин получил шанс завоевать титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжелом весе. Его соперником будет немец Аро Шварц.

Также обращают на себя внимание рейтинговые поединки перспективных украинцев Федора Черкашина, Василия Чеботаря, Александра Соломенникова и Ярослава Харциза.

Все поединки в рамках шоу Усик – Дюбуа

Александр Усик (20-0, 13 КО) – Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО)

Денис Беринчик (17-0, 9 КО) – Энтони Игит (27-3-1, 10 КО)

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) – Хамза Шираз (17-0, 13 КО)

Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) – Аро Шварц (20-6-1, 13 КО)

Федор Черкашин (22-0, 14 КО) – Анауэль Нгамисенге (12-0, 8 КО)

Василий Чеботарь (13-0, 5 KO) – Жоэль Жулио (39-17, 33 КО)

Рафа Волчецкий (9-0, 6 KO) – Роберто Ариаццо (19-7, 14 КО)

Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 KO) – Лазизбек Мулложонов (3-0, 3 КО)

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) – Петр Гудель (10-10-1, 1 КО)

Адам Хамед (0-0, 0 КО) – ТВО

Зияд Аль Маюф (3-0, 1 КО) – Янош Пензеш (3-4, 2 КО)

Брюс Милз (12-1, 4 КО) – Дамиан Тимощь (7-2-1, 4 КО)

Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) – Кондрат Чайковские (2-0-1, 1 КО)

Напомним, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском Вроцлаве. Украинские любители бокса смогут посмотреть все поединки во время трансляции на Megogo.