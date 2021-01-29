Звездный боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) был в восторге от прихода настоящей зимы в Украине.

Источник: инстаграм-аккаунт lomus_official

Отвечая на вопрос, какая зима ему нравится, Александр сделал заявление на украинском языке.

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Спортсмен признался, что ему очень нравится большое количество снега. "Мне нравится вот такая белая, вкусная, красивая зима. Как сейчас", – сказал Усик.

Авторы подписали видео, как "самое короткое интервью в мире".

Усик проведет следующий бой с Джойсом

Всемирная боксерская организация (WBO) готова одобрить бой Джошуа и Фьюри. Следовательно, Джошуа не придется проводить защиту титула против Усика в поединке. Усик – официальный претендент.

Вероятно, команды Джошуа и Фьюри заплатят Усику отступные, чтобы тот не требовал боя за титул. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.

В команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону может быть временный титул чемпиона WBO или же они просто определят претендента на титул.