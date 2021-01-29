Опытный французский боксер Карлос Такам дал свой прогноз на бой Александра Усика (18-0, 13 КО) и Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Источник: ютуб-канал Pro Boxing Fans

В интервью Такам заявил, что Усик уверенно победит Джойса, если не нарвется на какой-нибудь мощный удар.

К теме Усик – Джойс: появилась дата боя

"Все будут говорить, что Джо Джойс победит в этом бою, поскольку он большой парень. Если этот поединок состоится, я не думаю, что Усик пойдет на конфронтацию. Он не примет бой, а просто будет кружить вокруг Джойса. Усик будет кружить и выбрасывать джебы", – сказал Такам.

Я ожидаю, что Усик победит по очкам. Этот поединок должен сложиться таким образом. Но если Джойс загонит Усика в угол, то прихлопнет его. Это однозначно,

– подытожил он.

Что известно о бое Усик – Джойс

Всемирная боксерская организация (WBO) готова одобрить бой Джошуа и Фьюри. Поэтому, Джошуа не придется проводить защиту титула против Усика в следующем поединке. Усик – официальный претендент.

Вероятно, что команды Джошуа и Фьюри заплатят Усику отступные, чтобы тот не требовал боя за титул. Промоутер Эдди Хирный заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.

В команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону может быть временный титул чемпиона WBO или же они просто определят претендента на титул.