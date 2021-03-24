Джошуа обязан драться с Усиком, – промоутер назвал условие боя
У непобедимого Александра Усика есть шансы встретиться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Бой Усика с Джошуа состоится, если британец не договорится о встрече с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Источник:XSPORT
Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о перспективах украинца встретиться с Джошуа. Усик – претендент на пояс WBO.
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Джошуа и Фьюри должны встретиться в бою за абсолютное чемпионство. Поэтому в WBO решили, что Усик проведет бой против Джо Джойса за титул временного чемпиона.
Ясности нет уже несколько месяцев
Хотя Джошуа и Фьюри договорились о 2 поединках, однако стороны до сих пор не объявили дату и место поединка. Из-за этого, по словам Красюка, нет оснований организовывать встречу Усик – Джойс.
Санкционировать временный пояс можно лишь тогда, когда есть ясность по главному поясу. Иначе нет юридических предпосылок. А ясности нет, ее нет уже несколько месяцев,
– сказал Красюк.
Промоутер Усика сообщил, что у Фьюри и Джошуа есть время до 15 апреля, чтобы согласовать детали.
"Если этого не произойдет, то поединок Фьюри – Джошуа не состоится. Соответственно, если поединок не состоится, то Фьюри будет драться с Уайлдером, наверное, а Джошуа обязан сразиться с Усиком. Мы обязаны реализовывать права Усика – это факт. Но у нас не остается ничего другого, кроме как подождать", – сказал Красюк.
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