У непобедимого Александра Усика есть шансы встретиться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Бой Усика с Джошуа состоится, если британец не договорится о встрече с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о перспективах украинца встретиться с Джошуа. Усик – претендент на пояс WBO.

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Джошуа и Фьюри должны встретиться в бою за абсолютное чемпионство. Поэтому в WBO решили, что Усик проведет бой против Джо Джойса за титул временного чемпиона.

Ясности нет уже несколько месяцев

Хотя Джошуа и Фьюри договорились о 2 поединках, однако стороны до сих пор не объявили дату и место поединка. Из-за этого, по словам Красюка, нет оснований организовывать встречу Усик – Джойс.

Санкционировать временный пояс можно лишь тогда, когда есть ясность по главному поясу. Иначе нет юридических предпосылок. А ясности нет, ее нет уже несколько месяцев,

– сказал Красюк.

Промоутер Усика сообщил, что у Фьюри и Джошуа есть время до 15 апреля, чтобы согласовать детали.

"Если этого не произойдет, то поединок Фьюри – Джошуа не состоится. Соответственно, если поединок не состоится, то Фьюри будет драться с Уайлдером, наверное, а Джошуа обязан сразиться с Усиком. Мы обязаны реализовывать права Усика – это факт. Но у нас не остается ничего другого, кроме как подождать", – сказал Красюк.

Усик провел на профессиональном ринге 18 боев и все выиграл. В 2019 году украинец перешел в тяжелый вес. В дебютном поединке украинец одолел Чазза Уизерспуна. Следующий бой Усика состоялся в октябре 2020 года. Александр победил Дерека Чисору.