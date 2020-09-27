Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал комплимент украинцу Александру Усику. Одиозный британский боксер назвал Усика ужасом для соперников.

32-летний Фьюри, который до сих пор непобедим на профессиональном ринге, в интервью iFL TV сравнил себя с Усиком. К слову, Усик также остается непобедимым.

Кстати Фьюри назвал Усика одним из лучших боксеров мира

Усик – левша из кошмаров

Фьюри считает себя и Усика кошмаром для оппонентов. Британец обратил внимание на то, что украинец является левшой.

Александр Усик – левша из кошмаров, который боксирует. Я не думаю, что Усик – самый сильный человек в мире, но для соперников он боксерский кошмар. То же самое касается и меня. Я могу либо закошмарить оппонента, либо нокаутировать,

– заявил Тайсон.

Тайсон акцентировал внимание, что на протяжении 12-летней карьеры в профессионалах никто не смог его победить.

Отметим, что Усик пока провел один поединок в супертяжелом весе. Украинец в октябре 2019 года победил Чазза Уизерспуна. 31-го октября Александр встретится с Дереком Чисорой.