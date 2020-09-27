Усик – боксерский кошмар для соперников: Фьюри неожиданно сделал комплимент украинцу
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал комплимент украинцу Александру Усику. Одиозный британский боксер назвал Усика ужасом для соперников.
32-летний Фьюри, который до сих пор непобедим на профессиональном ринге, в интервью iFL TV сравнил себя с Усиком. К слову, Усик также остается непобедимым.
Кстати Фьюри назвал Усика одним из лучших боксеров мира
Усик – левша из кошмаров
Фьюри считает себя и Усика кошмаром для оппонентов. Британец обратил внимание на то, что украинец является левшой.
Александр Усик – левша из кошмаров, который боксирует. Я не думаю, что Усик – самый сильный человек в мире, но для соперников он боксерский кошмар. То же самое касается и меня. Я могу либо закошмарить оппонента, либо нокаутировать,
– заявил Тайсон.
Тайсон акцентировал внимание, что на протяжении 12-летней карьеры в профессионалах никто не смог его победить.