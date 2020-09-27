Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив комплімент українцю Олександра Усику. Одіозний британський боксер назвав Усика жахом для суперників.

32-річний Ф'юрі, який досі непереможний на професійному ринзі, в інтерв'ю iFL TV порівняв себе з Усиком. До слова, Усик також залишається непереможним.

До речі Ф'юрі назвав Усика одним з найкращих боксерів світу

Усик – лівша з кошмарів

Ф'юрі вважає себе та Усика кошмаром для опонентів. Британець звернув увагу на те, що українець є шульгою.

Олександр Усик – лівша з кошмарів, який боксує. Я не думаю, що Усик – найсильніша людина у світі, але для суперників він боксерський кошмар. Те ж саме стосується і мене. Я можу або закошмарив опонента, або нокаутувати,

– заявив Тайсон.

Тайсон акцентував увагу, що протягом 12-річної кар'єри у професіоналах ніхто не зміг його перемогти.

Зазначимо, що Усик поки провів один поєдинок у суперважкій вазі. Українець у жовтні 2019 року переміг Чазза Візерспуна. 31-го жовтня Олександр зустрінеться з Дереком Чісорою.