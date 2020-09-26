Один из самых эпатажных боксеров мира британец Тайсон Фьюри в очередной раз заговорил об украинце Александре Усике. Чемпион мира по версии WBC включил Александра в пятерку сильнейших боксеров мира.

32-летний британец не постеснялся назвать себя лучшим супертяжеловесом мира. Об этом сообщает iSport.

Кстати Усик – "ноунейм": Фьюри сделал резкое заявление в сторону украинца

На вторую ступеньку Тайсон поставил своего предыдущего соперника – американца Деонтея Уайлдера. Только третьим в списке идет чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

В то же время непобедимому Усику, по версии Фьюри, досталось четвертое место.

А себя можно называть? Хорошо, тогда я, Уайлдер, Джошуа, Усик, а пятое место достанется или Уайту, или Поветкину. Хотя нет, немного подкорректирую список. Я, Уайлдер, Джошуа, Усик и Пулев. Кубрат идет на пятом месте. Я уверен, что он побьет Поветкина и Уайта,

– сказал Фьюри каналу iFL TV.

Заявления Фьюри насчет Усика

Заявления Тайсона изменчивее чем погода в Лондоне. Сначала Фьюри рассказал, что поединок с 33-летним Усиком не входит в его планы. По словам британца, на встрече с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

Фьюри заверил, что не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа. Тайсон верит, что украинец побьет Джошуа.

Впоследствии он изменил свое мнение и включил Александра в список потенциальных соперников.

Также Фьюри заявил, что украинский боксер слишком слаб для супертяжелого дивизиона. Впрочем, он убежден, что украинец побьет Уайлдера.

Следующий бой Фьюри должен состояться в конце 2020 года. Тайсон должен провести реванш против Деонтея Уайлдера.