Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает подогревать интерес к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером. Тайсон рассказал, что только он и Александр Усик могут на равных противостоять американцу.

Фьюри сделал комплимент Усику

В интервью ютуб-канала iFL TV Фьюри заявил, что Уайлдер не утратил статус самого опасного боксера несмотря на поражение в прошлом бою. Деонтей проиграл титул чемпиона WBC именно Фьюри.

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"Он может отправить на канвас любого соперника, кроме меня", – сказал Фьюри.

Он добавил, что проблемой для Уайлдера стал бы и 33-летний украинец Александр Усик.

Мы с Усиком – два боксера которые смогут противостоять Уайлдеру в ринге,

– заявил Тайсон.

31-летний Тайсон назвал себя зверем, воином и чемпионом. У Усика британец отметил мастерство.

А с Усиком ему было бы трудно, потому что Александр – опытный левша, искусный боксер. Он был абсолютным чемпионом и знает, как справиться с мощными ударами,

– сказал Фьюри.

Фьюри не хочет драться с Усиком

Каждое последующее заявление Тайсона об Усике противоречит предыдущему.

Тайсон рассказывал, что поединок с 33-летним Усиком не входит в его планы. По словам британца, на встрече с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

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Также Фьюри заверил, что не изменит свое мнение, даже если Усик победит чемпиона мира Энтони Джошуа.

Британец говорил, что украинский боксер слишком слаб для супертяжелого дивизиона.

Впоследствии Тайсон не включил украинца в список потенциальных соперников. Еще позже Фьюри изменил свое мнение.