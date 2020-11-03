Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила рейтинг найкращих боксерів сучасності. Олександр Усик посідає 2-ге місце у суперважкій вазі, а от Василь Ломаченко після поразки від Лопеса спустився на 3-тю сходинку.

Після останніх поєдинків, які видались для Усика та Ломаченка зовсім протилежними, покращили позиції лише Олександра. Перемога над Дереком Чісорою дозволила українському супертяжу закріпитись на другій сходинці та наблизитись до Тревора Браяна, повідомляє WBA.

Оце так: Як козак, який просто вийшов покуражитись: Усик про перемогу над Чісорою

Оновлений рейтинг

Рейтинг у ваговій категорії Ломаченка очолив Роландо Ромеро, друге місце у Роберта Істер-молодшого. Відразу за спиною українця у списку перебуває Хорхе Лінарес. П'ятірку лідерів замкнув Джексон Марінес.

Щодо рейтингу супертяжів, то тут першу та другу позицію займають Тревор Браян та Олександр Усик відповідно.

На почесному третьому місці розташувався Деонтей Уайлдер. Четверте місце посів Луїс Ортіс, а топ-5 замкнув Енді Руїс-молодший.

Ломаченко – Лопес: головне

Першим серед українців на ринг вийшов Василь Ломаченко. Його суперником став грізний американець Теофімо Лопес. Інтрига перед боєм була дуже високою завдяки одіозним висловам тренера боксера з Америки та самого Теофімо.

На рингу український боксер не надто активно себе проявляв, а от Лопес був готовий потужно пробивати по корпусу Василя. У підсумку бій тривав усі 12 раундів. Перемогу здобув американець за одноголосним рішенням суддів. Після бою розгорівся справжній скандал навколо записок однієї з суддів.

Всі троє суддів вирішили, що переміг Лопес, проте їхні оцінки істотно відрізнялися. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.

Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.

Усик – Чісора: головне про перемогу

Бій тривав усі 12 раундів. Українець потужніше виглядав на ринзі та здобув заслужену перемогу за рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.

Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.