Украинский боксер Александр Усик одержал вторую победу супертяжелом весе над Дереком Чисорой. Украинец был готов к такому поединку против британца, выйдя на ринг на кураже, чтобы получить удовольствие.

Украинец благодарен всем болельщикам и Богу за эту победу и поддержку. Отдельно Усик поблагодарил соперника из Великобритании, который согласился провести такой яркий поединок, сообщает Matchroom Boxing.

Читайте также: Хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе: громкое заявление Усика

Впечатление Усика

Блин, какое у меня мнение? Я год не боксировал, поэтому куражнул. Я, как казак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали,

– эмоционально сказал Усик.

Усик отдал должное Чисоре и его мощным ударам в корпус украинца. Но Александр отметил, что был готов к такому поединку. Во время подготовки близкий друг Усика Роман примерно с такой же мощностью наносил удары по украинскому боксеру, поэтому выстрелы Дерека не были неожиданностью.

На вопрос, готов ли украинец провести бой против Энтони Джошуа Александр дал категорический ответ: "Почему бы нет? Я хочу".