Украинка Виктория Ус в топ-10 исторического финала Олимпиады-2020 по гребному слалому на каноэ

Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2020. Украинка сумела финишировать в топ-10.

Виктория Ус пробилась в финал соревнований, продемонстрировав в полуфинале 9 результат. В финале гребного слалома на каноэ Виктория улучшила свой результат.

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Ус финишировала на 7 строчке! Украинка продемонстрировала результат 124,85 и набрала 2 штрафных балла. Победу одержала Джессика Фокс, которой Ус проиграла почти 20 секунд.

Результаты гребного слалома на каноэ

1. Джессика Фокс (Австралия) – 105,04

2. Маллори Франклин (Великобритания) – 108,68

3. Андреа Херцог (Германия) – 111,13

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7. Виктория Ус (Украина) – 124,85

Женский гребной слалом на каноэ впервые проводился на Олимпийских играх. В финале выступили 10 спортсменок. В заплыве на байдарках Ус заняла 8 место.

Заметим, что перед стартом Игр в Токио Виктории пришлось находиться на самоизоляции. На авиарейсе украинки обнаружили коронавирус у других пассажиров.