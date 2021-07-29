Украинка Виктория Ус в топ-10 исторического финала Олимпиады-2020 по гребному слалому на каноэ
Источник:24 канал
Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2020. Украинка сумела финишировать в топ-10.
Виктория Ус пробилась в финал соревнований, продемонстрировав в полуфинале 9 результат. В финале гребного слалома на каноэ Виктория улучшила свой результат.
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Ус финишировала на 7 строчке! Украинка продемонстрировала результат 124,85 и набрала 2 штрафных балла. Победу одержала Джессика Фокс, которой Ус проиграла почти 20 секунд.
Результаты гребного слалома на каноэ
1. Джессика Фокс (Австралия) – 105,04
2. Маллори Франклин (Великобритания) – 108,68
3. Андреа Херцог (Германия) – 111,13
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7. Виктория Ус (Украина) – 124,85
Заметим, что перед стартом Игр в Токио Виктории пришлось находиться на самоизоляции. На авиарейсе украинки обнаружили коронавирус у других пассажиров.