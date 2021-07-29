Вікторія Ус пробилася у фінал змагань, продемонструвавши у півфіналі 9 результат. У фіналі веслувального слалому на каное Вікторія покращила свій результат.
Варте уваги Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020
Ус фінішувала на 7 сходинці! Українка продемонструвала результат 124,85 і набрала 2 штрафних бали. Перемогу здобула Джессіка Фокс, якій Ус програла майже 20 секунд.
Результати веслувального слалому на каное
1. Джессіка Фокс (Австралія) – 105,04
2. Маллорі Франклін (Велика Британія) – 108,68
3. Андреа Херцог (Німеччина) – 111,13
...
7. Вікторія Ус (Україна) – 124,85
Зауважимо, що перед стартом Ігор у Токіо Вікторії довелося перебувати на самоізоляції. На авіарейсі українки виявили коронавірус в інших пасажирів.