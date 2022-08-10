Совсем скоро в США пройдет очередной турнир Большого Шлема US Open. Турнир соберет топовых теннисистов со всего мира, а также привлечет внимание общества к войне в Украине.

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Организаторы заявили о проведении благотворительного выставочного мероприятия 24 августа в День Независимости Украины. Целью станет сбор средств в фонд GlobalGiving, покрывающий гуманитарные потребности пострадавших от войны украинцев.

Ожидается, что событие поможет собрать не менее 2 миллионов долларов на благотворительность. Свое участие в мероприятии уже подтвердил ряд известных теннисистов и теннисисток:

Джон Макинрой

Рафаэль Надаль

Феликс Оже-Альясcим

Тейлор Фритц

Карлос Алькарас

Маттео Берреттини

Коко Гауфф

Ига Швентек

Аманда Анисимова

Белорусский след

Также стало известно, что принять участие в ивенте планирует и одна из лучших теннисисток Беларуси Виктория Азаренко. При этом дать интервью The New York Times по поводу участия в турнире спортсменка отказалась.

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Белорусская спортсменка в 2012 году возглавляла рейтинг WTA. За свою карьеру теннисистка выиграла девять турниров, в том числе дважды Australian Open. Также на Олимпиаде-2012 в Лондоне белоруска выиграла золото в миксте. В настоящее время Виктория занимает 20-е место в женском рейтинге.

Интересный факт! Перед Уимблдоном-2020 Азаренко осудила отстранение от турнира спортсменов по России и Беларуси. Виктория считала, что организаторы ивента потеряли возможность объединить спортсменов.