Зовсім скоро у США пройде черговий турнір Великого Шлему US Open. Турнір збере топових тенісистів зі всього світу, а також приверне увагу спільноти до війни в Україні.

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Організатори заявили про проведення благодійного виставкового заходу 24 серпня, у День Незалежності України. Метою стане збір коштів у фонд GlobalGiving, який покриває гуманітарні потреби постраждалих від війни українців.

Очікується, що подія допоможе зібрати не менше 2 мільйонів доларів на благочинність. Свою участь у заході вже підтвердила низка відомих тенісистів та тенісисток:

Джон Макінрой

Рафаель Надаль

Фелікс Оже-Альяссім

Тейлор Фрітц

Карлос Алькарас

Маттео Берреттіні

Коко Гауфф

Іга Швьонтек

Аманда Анісімова

Білоруський слід

Також стало відомо, що взяти участь в івенті планує і одна з найкращих тенісисток білорусі Вікторія Азаренко. При цьому дати інтерв'ю The New York Times з приводу участі в турнірі спортсменка відмовилась.

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Білоруська спортсменка у 2012 році очолювала рейтинг WTA. За свою кар'єру тенісистка виграла дев'ять турнірів, у тому числі – двічі Australian Open. Також на Олімпіаді-2012 у Лондоні білоруска виграла золото у міксті. Нині Вікторія займає 20 місце у жіночому рейтингу.

Цікавий факт! Перед Вімблдоном-2020 Азаренко засудила відсторонення від турніру спортсменів з росії та білорусі. Вікторія вважала, що організатори івенту втратили можливість об'єднати спортсменів.