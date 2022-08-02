"Дают новый толчок в борьбе против врага"

Украинские теннисистки Леся Цуренко, Марта Костюк и бывший теннисист Александр Долгополов купили для морпехов Одессы автомобиль Jeep Grand Cherokee. Этот внедорожник уже приближает победу Украины в безжалостной войне против врага.

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Наши мужественные бойцы уже выполняют на нем боевые задания.

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского искренне благодарна спортсменам за помощь. и поддержку, которая помогает нашим защитникам еще быстрее уничтожать врагов.

Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии России. Слава Украине!,

– говорится в публикации.



Авто от теннисистов / Фото из фейсбука 35 отдельная бригада морской пехоты

Напомним, что Александр Долгополов вернулся домой в середине марта. Бывший теннисист оставил свою семью в безопасном месте, а сам вернулся в Украину, чтобы поскорее помочь победить врага.

Вместе с другим бывшим украинским теннисистом Сергеем Стаховским проходят военную подготовку. Недавно Александр и Сергей посетили наших защитников в одной из горячих точек – в Бахмуте (Донецкая область), чтобы лично передать помощь.