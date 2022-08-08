Канада отказала в визе

Белорусские спортсмены продолжают страдать от санкций за участие их страны в войне против Украины. Ранее теннисистам запретили выступать на Уимблдоне, а на других событиях разрешали только под нейтральным флагом.

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Теперь же от санкций пострадала одна из лучших теннисисток беларуси Виктория Азаренко. Бывшая первая ракетка WTA сообщила на своей странице в Twitter, что ей не открыли визу в Канаду. Это делает невозможным ее участие в турнире в Торонто.

К сожалению, я должна отменить свое участие в турнире в Торонто, потому что мне не одобрили визу. Это сильно подавляет. Грустно пропускать один из моих самых любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде, где прекрасные болельщики. За эти годы здесь у меня появилось много друзей. Всем удачи на турнире. Встретимся в Цинциннати,

– сказала Азаренко.

Турнир в Торонто

В первом круге белоруска должна была играть против Белинды Бенчич, которая теперь автоматически пройдет во второй круг. Среди украинок в Торонто сыграет Ангелина Калинина. Ее первой соперницей станет Елена Остапенко из Латвии.

Кто такая Виктория Азаренко

Белорусская спортсменка в 2012 году возглавляла рейтинг WTA. За свою карьеру теннисистка выиграла девять турниров, в том числе дважды Australian Open. Также на Олимпиаде-2012 в Лондоне белоруска выиграла золото в миксте. В настоящее время Виктория занимает 20-е место в женском рейтинге.