Выиграла на классе: Свитолина с победы стартовала на US Open-2023

В США начался последний Грендслем в 2023 году. Первая ракетка Украины Элина Свитолина с уверенной победы начала свое выступление на турнире.

Элина Свитолина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:3, 6:1

В первом раунде Открытого чемпионата США соперницей Элины Свитолиной была немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам. Это была первая встреча соперниц на корте, пишет 24 Канал.

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Отличный старт Свитолиной

В первом сете Свитолина праздновала победу со счетом 6:3. А вторую партию Элина закрыла еще увереннее – 6:1. Для победы нашей теннисистке понадобилось менее часа.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей матча Анастасии Павлюченковой и Фионы Кроули.

Напомним, что украинская теннисистка в десятый раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Лучшим результатом Светолиной является выступление в 2019 году, когда она дошла до полуфинала турнира.

Отметим, что неудачно сложился турнир для Екатерины Байндл, Ангелины Калининой и Марты Костюк. Все три украинки досрочно завершили выступление на турнире US Open.