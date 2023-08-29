Первой среди украинок на US Open свой матч провела Екатерина Байндль. Ей противостояла Анна Каролина Шмидлова из Словакии. Обе теннисистки провели довольно изнурительный поединок, который длился 2 часа и 37 минут. И по итогам трех сетов победу праздновала Шмидлова.

Екатерина Байндль – Анна Каролина Шмидлова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

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Еще одна украинка Ангелина Калинина в матче против испанки Сары Соррибес-Тормо хоть и совершила шесть брейков, но тоже уступила. Ведь дала сопернице взять сразу восемь своих подач.

Ангелина Калинина – Сара Соррибес-Тормо 0:2 (4:6, 5:7)

Едва ли не самая тяжелая соперница во время жеребьевки выпала Марте Костюк – ей противостояла четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Она хоть и официально представляет Казахстан, но является уроженкой Москвы. И матч закончился именно победой Рыбакиной.

Марта Костюк – Елена Рыбакина 0:2 (2:6, 1:6)

Во второй день US Open свои матчи проведут еще две украинки. Леся Цуренко сначала должна была встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску. Но ее соперница снялась с турнира. Поэтому вместо нее Цуренко проведет матч с француженкой Эльзой Жакмо.

Элина Свитолина сыграет против немки Анны-Лены Фридзам. До этого теннисистки между собой на корте не пересекались.