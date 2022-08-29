Пять украинок сыграют на US Open: кто представит Украину, кто соперники и когда матчи
Уже скоро стартует Открытый чемпионат США по теннису. Рассказываем, какие украинки выйдут на корты Нью-Йорка и кто им будет противостоять
Сегодня, 29 августа, стартует последний турнир Grand Slam в этом году – US Open, пишет 24 канал. На корты США выйдут лучшие теннисисты современности, готовые к соревнованиям.
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Соревнования в мужских и женских одиночных турнирах продлятся до 11 сентября. К сожалению. среди мужчин не будет ни одного украинца. Наши теннисисты даже не участвовали в квалификации.
Однако представительниц Украины будет немало среди женщин – пять! Честь нашей страны будут защищать:
- Ангелина Калинина
- Даяна Ястремская
- Марта Костюк
- Леся Цуренко
- Дарья Снигур
Кто наши соперники
Последняя сумела пробраться в сетку через квалификацию. Уже сегодня вечером она сыграет матч первого круга против опытной румынки Симоны Халеп – седьмой ракетки мира.
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Также вечером начнет свой путь и Даяна Ястремская. Представитель Одессы будет играть против американки Мэдисон Кис, которая занимает 20 место в рейтинге WTA.
- 18:00 Симона Халеп – Дарья Снигур
- 20:00 Мэдисон Киз - Даяна Ястремская
А во вторник, 30 августа, на корты Нью-Йорка выйдут другие три украинки. Леся Цуренко будет противостоять 4-й ракетке мира Паули Бадосе из Испании. Ангелина Калинина сойдется с американкой Бернардой Пер, а Марти Костюк будет противостоять Майару Шерифу из Египта.
- 18:00 Паула Бадоса – Леся Цуренко
- 18:00 Бернарда Пера – Ангелина Калинина
- 18:00 Майар Шериф – Марта Костюк