Сегодня, 29 августа, стартует последний турнир Grand Slam в этом году – US Open, пишет 24 канал. На корты США выйдут лучшие теннисисты современности, готовые к соревнованиям.

К теме Греческий теннисист прямо на корте пожертвовал 10 тысяч долларов на нужды Украины

Соревнования в мужских и женских одиночных турнирах продлятся до 11 сентября. К сожалению. среди мужчин не будет ни одного украинца. Наши теннисисты даже не участвовали в квалификации.

Однако представительниц Украины будет немало среди женщин – пять! Честь нашей страны будут защищать:

Ангелина Калинина

Даяна Ястремская

Марта Костюк

Леся Цуренко

Дарья Снигур

Кто наши соперники

Последняя сумела пробраться в сетку через квалификацию. Уже сегодня вечером она сыграет матч первого круга против опытной румынки Симоны Халеп – седьмой ракетки мира.

Читайте также Джокович пропустит US Open из-за отсутствия вакцинации

Также вечером начнет свой путь и Даяна Ястремская. Представитель Одессы будет играть против американки Мэдисон Кис, которая занимает 20 место в рейтинге WTA.

18:00 Симона Халеп – Дарья Снигур

Симона Халеп – Дарья Снигур 20:00 Мэдисон Киз - Даяна Ястремская

А во вторник, 30 августа, на корты Нью-Йорка выйдут другие три украинки. Леся Цуренко будет противостоять 4-й ракетке мира Паули Бадосе из Испании. Ангелина Калинина сойдется с американкой Бернардой Пер, а Марти Костюк будет противостоять Майару Шерифу из Египта.