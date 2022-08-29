Сьогодні, 29 серпня, стартує останній турнір Grand Slam у цьому році – US Open, пише 24 канал. На корти США вийдуть найкращі тенісисти сучасності, які готові до змагань.

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Змагання у чоловічих та жіночих одиночних турнірах продовжаться до 11 вересня. На жаль. серед чоловіків не буде жодного українця. Наші тенісисти навіть не брали участі у кваліфікації.

Однак представниць України буде немало серед жінок – аж п'ять! Честь нашої країни будуть захищати:

Ангеліна Калініна

Даяна Ястремська

Марта Костюк

Леся Цуренко

Дар'я Снігур

Хто наші суперники

Остання зуміла пробратись в сітку крізь кваліфікацію. Вже сьогодні ввечері вона зіграє матч першого кола проти досвідченої румунки Сімони Халеп – сьомої ракетки світу.

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Також ввечері почне свій шлях і Даяна Ястремська. Представниці Одеси буде грати проти американки Медісон Кіс, яка посідає 20 місце у рейтингу WTA.

18:00 Сімона Халеп – Дар'я Снігур

Сімона Халеп – Дар'я Снігур 20:00 Медісон Кіз – Даяна Ястремська

А у вівторок, 30 серпня, на корти Нью-Йорка вийдуть інші три українки. Леся Цуренко буде протистояти 4-ій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії. Ангеліна Калініна зійдеться з американкою Бернардою Пер, а Марті Костюк буде протистояти Майар Шеріф з Єгипту.