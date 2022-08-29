Сьогодні, 29 серпня, стартує останній турнір Grand Slam у цьому році – US Open, пише 24 канал. На корти США вийдуть найкращі тенісисти сучасності, які готові до змагань.
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Змагання у чоловічих та жіночих одиночних турнірах продовжаться до 11 вересня. На жаль. серед чоловіків не буде жодного українця. Наші тенісисти навіть не брали участі у кваліфікації.
Однак представниць України буде немало серед жінок – аж п'ять! Честь нашої країни будуть захищати:
- Ангеліна Калініна
- Даяна Ястремська
- Марта Костюк
- Леся Цуренко
- Дар'я Снігур
Хто наші суперники
Остання зуміла пробратись в сітку крізь кваліфікацію. Вже сьогодні ввечері вона зіграє матч першого кола проти досвідченої румунки Сімони Халеп – сьомої ракетки світу.
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Також ввечері почне свій шлях і Даяна Ястремська. Представниці Одеси буде грати проти американки Медісон Кіс, яка посідає 20 місце у рейтингу WTA.
- 18:00 Сімона Халеп – Дар'я Снігур
- 20:00 Медісон Кіз – Даяна Ястремська
А у вівторок, 30 серпня, на корти Нью-Йорка вийдуть інші три українки. Леся Цуренко буде протистояти 4-ій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії. Ангеліна Калініна зійдеться з американкою Бернардою Пер, а Марті Костюк буде протистояти Майар Шеріф з Єгипту.
- 18:00 Паула Бадоса – Леся Цуренко
- 18:00 Бернарда Пера – Ангеліна Калініна
- 18:00 Майар Шеріф – Марта Костюк