Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия, выступавший в последнее время за аргентинский Годой Крус, найден мертвым в своем доме в аргентинском городе Мендоса. Футболисту было всего 30 лет.

Сантьяго несколько недель не выходил на связь, после чего был найден мертвым в своей квартире в Мендосе. У полиции не было сомнений, что игрок покончил с собой.

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Люди, подошедшие к отделению полиции, аплодисментами проводили Гарсию в последний путь.

Отмечается, что форвард был очень востребован – неплохо проявлял себя в чемпионатах Южной Америки и получал много предложений по работе.

Карьера Гарсии: им интересовалось Динамо

Гарсия был воспитанником уругвайского клуба Насьональ. Вместе с командой дважды (2008/2009 и 2010/2011) становился чемпионом страны, а в сезоне 2010/2011 года был признан лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая.

В 2011 году, по информации СМИ, Гарсией интересовались скауты киевского Динамо, пытаясь переманить футболиста в клуб.

В начале 2016 года Гарсия перешел в аргентинский Годой Крус, провел 91 матч и забил 49 голов, став лучшим бомбардиром команды в аргентинском первенстве.