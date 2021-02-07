Уругвайского футболиста Гарсию, которым интересовалось Динамо, нашли мертвым
Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия, выступавший в последнее время за аргентинский Годой Крус, найден мертвым в своем доме в аргентинском городе Мендоса. Футболисту было всего 30 лет.
Источник:Твиттер TyC
Сантьяго несколько недель не выходил на связь, после чего был найден мертвым в своей квартире в Мендосе. У полиции не было сомнений, что игрок покончил с собой.
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Люди, подошедшие к отделению полиции, аплодисментами проводили Гарсию в последний путь.
Отмечается, что форвард был очень востребован – неплохо проявлял себя в чемпионатах Южной Америки и получал много предложений по работе.
Карьера Гарсии: им интересовалось Динамо
Гарсия был воспитанником уругвайского клуба Насьональ. Вместе с командой дважды (2008/2009 и 2010/2011) становился чемпионом страны, а в сезоне 2010/2011 года был признан лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая.
В 2011 году, по информации СМИ, Гарсией интересовались скауты киевского Динамо, пытаясь переманить футболиста в клуб.
В начале 2016 года Гарсия перешел в аргентинский Годой Крус, провел 91 матч и забил 49 голов, став лучшим бомбардиром команды в аргентинском первенстве.
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