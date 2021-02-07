Уругвайський футболіст Сантьяго Гарсія, який виступав останнім часом за аргентинський Годой Крус, знайдений мертвим в своєму будинку в аргентинському місті Мендоса. Футболістові було всього 30 років.

Сантьяго кілька тижнів не виходив на зв'язок, після чого був знайдений мертвим у своїй квартирі в Мендосі. У поліції не було сумнівів, що гравець наклав на себе руки.

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Люди, що підійшли до відділення поліції, оплесками проводили Гарсію в останню путь.

Зазначається, що форвард був дуже затребуваний – непогано проявляв себе в чемпіонатах Південної Америки й отримував багато пропозицій стосовно роботи.

Кар'єра Гарсії: ним цікавилося Динамо

Гарсія був вихованцем уругвайського клубу Насьональ. Разом з командою двічі (2008/2009 і 2010/2011) ставав чемпіоном країни, а в сезоні 2010/2011 року був визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату Уругваю.

У 2011 році, за інформацією ЗМІ, Гарсією цікавилися скаути київського Динамо, намагаючись переманити футболіста в клуб.

На початку 2016 року Гарсія перейшов в аргентинський Годой Крус, провів 91 матч і забив 49 голів, ставши найкращим голеадором команди в аргентинському першості.