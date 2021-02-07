Уругвайського футболіста Гарсію, яким цікавилося Динамо, знайшли мертвим
Уругвайський футболіст Сантьяго Гарсія, який виступав останнім часом за аргентинський Годой Крус, знайдений мертвим в своєму будинку в аргентинському місті Мендоса. Футболістові було всього 30 років.
Джерело:твітер TyC
Сантьяго кілька тижнів не виходив на зв'язок, після чого був знайдений мертвим у своїй квартирі в Мендосі. У поліції не було сумнівів, що гравець наклав на себе руки.
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Люди, що підійшли до відділення поліції, оплесками проводили Гарсію в останню путь.
Зазначається, що форвард був дуже затребуваний – непогано проявляв себе в чемпіонатах Південної Америки й отримував багато пропозицій стосовно роботи.
Кар'єра Гарсії: ним цікавилося Динамо
Гарсія був вихованцем уругвайського клубу Насьональ. Разом з командою двічі (2008/2009 і 2010/2011) ставав чемпіоном країни, а в сезоні 2010/2011 року був визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату Уругваю.
У 2011 році, за інформацією ЗМІ, Гарсією цікавилися скаути київського Динамо, намагаючись переманити футболіста в клуб.
На початку 2016 року Гарсія перейшов в аргентинський Годой Крус, провів 91 матч і забив 49 голів, ставши найкращим голеадором команди в аргентинському першості.
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