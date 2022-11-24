Более того, Дания планирует покинуть международную футбольную федерацию вместе с несколькими европейскими странами. Об этом решении сообщил генеральный директор Датского футбольного Союза Якуб Йенсен, информирует 24 канал.

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Дания давно приняла это решение

Это решение принято не сейчас. Для нас давно все ясно. Мы обсуждали это с августа в скандинавском регионе, а сейчас это переосмыслили. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет одна,

– отметил Йенсен.

Он добавил, что сейчас следует подумать над вопросом, как вернуть доверие к международной футбольной федерации. Вместе со скандинавскими коллегами Дания должна оценить произошедшее, а затем разработать стратегию.

Так, в международной футбольной федерации заявили, что выдадут желтую карточку всем, кто выйдет с капитанской повязкой One Love. Поэтому возникли споры, есть ли правовые основания для получения желтой карточки за такие действия. А они есть.

"В ФИФА проходят выборы президента. В ФИФА входит 211 стран, и я понимаю, что действующий президент имеет заявления о поддержке из 207 стран. Дании среди этих стран нет и не будет", – подчеркнул генеральный директор Датского Футбольного Союза.

Что известно о скандале с повязками One Love

Международная футбольная федерация запретила использовать капитанские повязки One Love, сделанные для поддержки ЛГБТ-сообщества. В ФИФА заявили, что наложат спортивные санкции на игроков с такими повязками. То есть они сразу будут играть с желтой карточкой, а еще одна приведет к удалению игрока.

Многие восприняли повязки как символический протест против законов страны-хозяина чемпионата мира по футболу Катара. Ведь там гомосексуализм является незаконным

Впоследствии европейские сборные отказались играть с повязками, чтобы ставить игроков в положение, когда они могут столкнуться со спортивными санкциями. В нидерландской федерации объяснили, что для национальных сборных на турнире приоритетом являются победы в матчах.

Сборная Германии смело выступила против действий ФИФА и Катара на ЧМ-2022. "Бундестим" перед матчем сделал командную фотографию, на которой все футболисты прикрыли рот рукой. Таким образом игроки выразили протест против ограничения свободы слова и запрета использовать повязки One Love.