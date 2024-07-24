Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение провести переходной мини-турнир между двумя последними командами УПЛ и третьей и четвертой командой Первой лиги. Победитель турнира или останется, или попадет в элитный дивизион чемпионата Украины.

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Место проведения мини-турнира

Сообщают, что Левый берег сыграет матч с Металлистом 1925 на своем домашнем стадионе в Киеве, хотя отмечали, что игры будут на нейтральных полях. Эпицентр будет принимать Минай в Ровно.

Первый поединок в Киеве состоится в пятницу, 26 июля в 15:30, а противостояние в Ровно в тот же день, но в 18:00. Команды недовольны решением УАФ о проведении этого турнира из-за того, что считают это лишней нагрузкой перед новым сезоном.

К слову. СК Днепр-1 пропустит этот сезон, но может остаться, если обратится в ПФЛ и сохранит статус профессионального клуба. Также, чтобы вернуться днепрянам нужно будет пройти аттестацию.

Заметим, что тренер Миная Желько Любленович заявлял о том, что руководство не приняло решение об участии в переходном турнире. У команды недостаточно финансов и неопределенность с составом футболистов из-за того, что клуб не знает в каком дивизионе будет играть.

Перед заседанием Исполкома УАФ состоялось собрание клубов УПЛ на которых было решено большим количеством голосов, что нужно оставить Минай в элите украинского футбола.

Во вторник, 30 июля, состоится финальный матч мини-турнира, номинальным хозяином игры станет победитель пары Левый Берег – Металлист 1925.

Регулярный сезон в Украине начнется 3 августа. Матч-открытие чемпионата состоится между Вересом и Карпатами.