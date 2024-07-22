В мини-турнире сыграют такие команды как Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр. Победитель турнира получит право играть в УПЛ в сезоне-2024/2025.

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Полуфинальные пары

Как сообщает 24 канал, с помощью слепого жребия были решены две полуфинальные пары, которые сыграют в мини-турнире, чтобы получить путевку в УПЛ. Матчи состоятся в пятницу 26 июля. Команды сыграют на нейтральных полях.

Сначала в 15:30 состоится первый матч Левый берег – Металлист 1925. Затем в 18:00 между собой сыграют Минай и Эпицентр.

Финал запланирован на 30 июля, номинальным хозяином матча будет победитель пары Левый Берег – Металлист 1925. О времени и месте проведения игры будет решено дополнительно.

Коротко об участниках турнира

Металлист 1925 и Минай в прошлом сезоне заняли 15-е и 16-е место и напрямую вылетели из УПЛ.

Левый Берег и Эпицентр заняли 3 и 4 место в Первой лиге Украины. Они не смогли пробиться в УПЛ через стыковые матчи. Оболонь и Верес отстояли свое место в чемпионате Украины.

Клубы были недовольны решением УАФ потому, что считают это лишним перед началом нового регулярного сезона.