Главный тренер Миная Желько Любленович высказался относительно решения Исполкома УАФ о проведении мини-турнира из четырех команд. Наставник закарпатского коллектива не знает будет ли команда бороться за место в УПЛ.

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Участие Миная под вопросом

Перед заседанием Исполкома УАФ состоялось собрание команд Украинской Премьер-лиги, где большая часть клубов проголосовала за то, чтобы оставить в элите Минай. Несмотря на принятое решение, Исполком УАФ заявил о проведении мини-турнира.

Это решение стало для нас полной неожиданностью, ведь еще в пятницу на Общем собрании участников УПЛ за вариант замены днепрян "Минаем" проголосовало подавляющее большинство – 8 против 5 клубов. После субботнего спарринга с полтавской "Ворсклой" я предоставил команде два выходных, а сам отправился в Белград навестить родных. Сейчас от решения Исполкома все представители "Миная" находятся в шоковом состоянии. Правила меняются каждый год, как кому-то заблагорассудится. Все это деморализует, идет на нет вся наша полугодовая работа,

– заявил Любленович.

Также наставник закарпатского клуба заметил, что у команды недостаточно финансов, поэтому участие в "турнире четырех" под сомнением. Любленович вспомнил о проблемах с привлечением новых футболистов в команду из-за того, что клуб не знает в каком дивизионе будет играть.

В прошлом сезоне Минай набрал 25 зачетных пунктов и занял 15 место в чемпионате Украины и вылетел в Первую Лигу.