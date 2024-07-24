Виконком Української асоціації футболу прийняв рішення провести прехідний міні-турнір між двома останніми командами УПЛ та третьою і четвертою командою Першої ліги. Переможець турніру або залишиться, або потрапить в елітний дивізіон чемпіонату України.

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Місце проведення міні-турніру

Повідомляють, що Лівий берег зіграє матч з Металістом 1925 на своєму домашньому стадіоні в Києві, хоча зазначали, що ігри будуть на нейтральних полях. Епіцентр прийматиме Минай у Рівному.

Перший поєдинок в Києві відбудеться у п'ятницю, 26 липня о 15:30, а протистояння в Рівному в той самий день, але о 18:00. Команди невдоволені рішенням УАФ про проведення цього турніру через те, що вважають це зайвою нагрузкою перед новим сезоном.

До слова. СК Дніпро-1 пропустить цей сезон, але може залишитись, якщо звернеться до ПФЛ та збереже статус професійного клубу. Також, щоб повернутись дніпрянам потрібно буде пройти атестацію.

Зауважимо, що тренер Миная Желько Любленовіч заявляв про те, що керівництво не прийняло рішення про участь в перехідному турнірі. У команди недостатньо фінансів та невизначеність зі складом футболістів через те, що клуб не знає в якому дивізіоні буде грати.

Перед засіданням Виконкому УАФ відбулися збори клубів УПЛ на яких було вирішено більшою кількістю голосів, що потрібно залишити Минай в еліті українського футболу.

У вівторок, 30 липня, відбудеться фінальний матч міні-турніру, номінальнем господарем гри стане переможець пари Лівий Берег – Металіст 1925.

Регулярний сезон в Україні розпочнется 3 серпня. Матч-відкриття чемпіонату відбудеться між Вересом і Карпатами.