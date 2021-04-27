Поединок перенесли в Киев

Матч Минай – Шахтер 6 мая не состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард", как это планировалось ранее. Премьер-лига перенесла встречу в Киев на НСК "Олимпийский".

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Причина в том, что Ужгородская арена По техническим причинам не сможет принять матч в 19:00. Вероятно, речь идет о проблемах со светом.

Согласно регламенту УПЛ, все матчи предпоследнего тура чемпионата Украины должны состояться в одно время. УПЛ ранее определила этим временем 19:00.

Однако и здесь нашлось место для исключения. Мариуполь примет Динамо в 14:00.

Заметим, что матч 12 тура УПЛ Шахтер – Минай (5:1) тоже состоялся на НСК "Олимпийский".

Минай также сыграл два матча на НСК "Олимпийский" против киевского Динамо. В первом круге УПЛ игра Минай – Динамо должна была состояться в Ужгороде, но киевляне попросили поменяться домашними поединками из-за Лиги чемпионов.

Поединок второго круга между Динамо и Минаем 7 марта тоже состоялся в Киеве, ведь на Закарпатье был объявлен карантин. Хотя уже через неделю карантин не помешал Минаю принять в Ужгороде Ингулец!

За 3 тура до завершения чемпионата Минай занимает последнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в Первую лигу. Шахтер пока на втором месте, однако еще не гарантировал себе "серебро". Чемпионом досрочно стало Динамо.